La Gazzetta apre con le parole di Cardinale: "Milan, cambio. Valuterò tutti"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina con le parole di Gerry Cardinale: "Milan, cambio. Valuterò tutti". Il numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero ha commentato così le voci su una nuova rivoluzione estiva: "Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate.
Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”.
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