Gazzetta: "Una spesa del Diavolo. Oltre 400 milioni per rifare il Milan, ma quanti flop"

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RedBird viene spesso accusato di spendere poco per il Milan, ma dal 2023 a oggi ha investito oltre 400 milioni di euro per comprare giocatori

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Una spesa del Diavolo. Oltre 400 milioni per rifare il Milan, ma quanti flop". Dal 2023 ad oggi, RedBrid ha investito più di 400 milioni di euro per rinforzare la rosa del Diavolo, ma purtroppo non sempre gli investimenti sono andati bene. Il colpo più costoso è stato Christopher Nkunku la scorsa estate, seguito da Santiago Gimenez a gennaio 2025. Sia il francese che il messicano non hanno però reso come si pensava. L'affare più riuscito è stato invece Tijjani Reijnders, preso per 25 milioni nell'estate del 2023 e poi rivenduto per più del doppio due anni dopo.

Intervistato dalla Rosea, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha dichiarato: "Da quando possiedo il Milan abbiamo ottenuto risultati finanziari superiori alle aspettative, abbiamo registrato un flusso di cassa positivo per la prima volta nella storia. Perché è importante? Perché non sto prendendo quei soldi per metterli in tasca, li reinvesto. Ma la narrazione per cui disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso. Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo".