Domenica Allegri vede Koné da vicino. Ultimo Sassuolo-Milan in neroverde? L'idea del tecnico

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Non è un mistero che Ismael Kone abbia attirato l'attenzione di diversi top club italia. Il centrocampista del Sassuolo, classe 2002, ha disputato un'ottima stagione con i neroverdi ed attualmente è sul taccuino di tante squadre di Serie A, tra cui il Milan. Nato in Costa d'Avorio, ha poi scelto la nazionale canadese: è extracomunitario, ma trovandosi già in Italia non andrebbe ad occupare uno slot per giocatori Extra-UE in caso di trasferimento. Trentuno partite in stagione, solo due match saltati (squalifica e scelta tecnica), praticamente sempre titolare: è diventato fondamentale per Fabio Grosso, che ha sfruttato appieno le sue capacità fisiche da tuttocampista. Qualcuno direbbe che anche Grosso è stato fondamentale per lui, dandogli la possibilità di esprimersi al meglio in mezzo al campo.

Ed è proprio per queste caratteristiche che Koné piace al mister rossonero: è un calciatore dinamico, di gamba e di grande inserimento. Lo si è visto anche nel 2-2 di San Siro a metà dicembre, quando è stato proprio lui ad aprire lo score del match dopo 13 minuti con una sortita in area di rigore decisamente efficace. Caratteristiche che al momento al Milan mancano in rosa: difatti è Rabiot l'unico centrocampista dei rossoneri ad aver segnato quanto Koné. Entrambi sono a quota sei, ma Allegri ad inizio anno aveva chiesto tutt'altri numeri ai vari Fofana (2) e Loftus-Cheek (3).

L'inglese è rimasto tatticamente e tecnicamente incompiuto, salvo rari sprazzi, anche quest'anno, mentre Fofana, pur mettendoci grande impegno e dedizione, ha dimostrato in più occasioni che il ruolo della mezz'ala di inserimento non è il suo. Il francese è un grande rifinitore, lo dimostra il numero di assist messi a segno da quando è al Milan, ma nell'ultimo terzo di campo non riesce proprio ad essere un calciatore di inserimento e finalizzazione.

Ecco quindi che gli occhi del mister si sono posati sul quasi ventiquattrenne del Sassuolo. Non è più nell'età per essere definito giovane, ha già una certa esperienza in Italia (anche se la maglia rossonera peserebbe in modo decisamente diverso rispetto a quella del Sassuolo), ma comunque ha una particolare freschezza fisica e di gamba. Per la prossima stagione, in attesa di andare a conquistare l'aritmetica certezza per la Champions League, Allegri vorrebbe un gruppo con un giusto mix tra giocatori esperti, alla Rabiot, e giocatori con qualche anno in meno, ma comunque abbastanza pronti e che diano un certo tipo di garanzie fisiche, oltre che tecniche e tattiche.

Andare da Carnevali per trattare i calciatori del Sassuolo da sempre è un esercizio difficile: servono tanti soldi. Lo sa bene il Milan e lo sa bene anche l'Inter, anche lei molto interessata al centrocampista, che secondo le ultime stime potrebbe essere valutato sui 30 milioni di euro. Si potrebbe profilare quindi un derby di mercato, in attesa di capire se le richieste degli emiliani potranno essere abbassate. Intanto il Milan domenica affronta nuovamente Koné e potrà guardarlo nuovamente da molto vicino: sarà una delle sue ultime partite in maglia neroverde?