Allegri, ieri il summit di mercato a Casa Milan: ecco come è andato

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Proprio come una settimana fa, post Verona e prima della Juventus, Massimiliano Allegri è stato a Casa Milan per un nuovo summit con la società, apprende la redazione di MilanNews.it.

Il Milan, dopo il pareggio di San Siro contro i bianconeri, è a sei punti dall'obiettivo stagionale, il piazzamento Champions, quando mancano quattro partite di campionato: Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Dodici punti a disposizione, il MIlan deve farne la metà per avere la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Uno scenario importante non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto economico: con i ricchi premi della massima competizione europea gli investimenti potranno essere quelli preventivati e sperati dal tecnico rossonero, che oggi è in sede per vedere la dirigenza e mettere nuovi tasselli sulla strategia futura del club.

19.11 - È terminato il summit a Casa Milan tra Massimiliano Allegri e la dirigenza. Il tecnico livornese ha lasciato la sede rossonera dopo un incontro da circa tre ore senza rilasciare dichiarazioni.

20.25 - Anche il direttore sportivo Igli Tare ha lasciato la sede rossonera. L'orologio segnava le 20:25 quando il dirigente rossonero è uscito da Casa Milan. Anche lui, come l'allenatore, è apparso sereno e sorridente. Probabile che oggi si siano poste le basi per il Milan del futuro. Non è il primo incontro che avviene nell'ultimo periodo: anche la settimana scorsa le parti si erano viste per programmare la prossima stagione che, a questo punto, sarebbe sorprendete non vedesse Tare a Allgri protagonisti.