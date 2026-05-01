Europa League, i risultati delle semifinali di andata: al Forest il derby inglese, il Braga batte il Friburgo
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Nella semifinale di andata di Europa League, al Nottingham Forest basta un rigore di Chris Wood al 26' st per superare nel derby inglese l'Aston Villa. Nell'altro match, il Braga supera all'ultimo minuto il Friburgo: i portoghesi trovano il vantaggio con Demir Ege Tiknaz all'8' pt, poi Vincenzo Grifo pareggia al 16' pt, ma al 47' st Mario Dorgeles approfitta di una conclusione ribattuta male dal portiere dei tedeschi per regalare la vittoria ai suoi. (ANSA).
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