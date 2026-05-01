Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano hanno vinto le semifinali di andata
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Crystal Palace, reduce dal passaggio del turno contro la Fiorentina, vince 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk a Cracovia (dove gioca temporaneamente la squadra ucraina) nella semifinale di andata di Conference League. Gli inglesi vanno in vantaggio al 1' pt con Ismaila Sarr, mentre al 2' st vengono raggiunti da Oleg Ocheretko; ma prima Daichi Kamada al 13' st e poi Jorgen Strand Larsen al 39' st regalano il successo. Nell'altra semifinale, il Rayo Vallecano batte 1-0 lo Strasburgo: decisiva la rete di Alemao al 9' st. (ANSA).
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