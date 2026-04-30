Nome a sorpresa per l'attacco del Milan: spunta anche Gabriel Jesus
Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, per l'attacco del Milan sarebbe spuntato un nome a sorpresa, quello di Gabriel Jesus. Classe 1997, brasiliano, l'attaccante dell'Arsenal ha in questa stagione totalizzato 25 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei Gunners, mettendo a referto anche 5 gol ed un assist.
Reduce da due stagioni tormentate dagli infortuni, dove ha dovuto fare anche i conti con una rottura del crociato, Jesus sembra ora aver ritrovato continuità, soprattutto fisica, come confermano i 20 minuti in semifinale di Champions League contro l'Atletico Madrid. C'è un dettaglio da non sottovalutare in tutto questo discorso: il brasiliano è da poco passato nella scuderia di Giovanni Branchini, agente, fra gli altri, di Massimiliano Allegri, quindi chissà che non possa esserci questa sinergia dietro questa voce.
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