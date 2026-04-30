Chinellato: "Zrikzee al Manchester Utd non ha mai funzionato. Al Milan e in Serie A potrebbe ritrovarsi"

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Davide Chinellato, corrispondente per La Gazzetta dello Sport a Londra, si è così espresso su Joshua Zirkzee: "Non ha mai funzionato. Joshua Zirkzee al Manchester United è una storia di insuccesso, di poche gioie e troppe panchine, una delle tante buone idee dei Red Devils sul mercato degli ultimi anni trasformatesi in delusione, se non in fallimento. Il talento sbocciato a Bologna in una stagione da Champions League, dopo due anni a Old Trafford ha accumulato 52 partite di Premier complessive ma appena 5 gol in 37’ medi di impiego, scesi in questo 2025-26 a 26,5’. Due allenatori diversi e due traghettatori lo hanno avuto a disposizione e hanno tutti concluso che Zirkzee per ora in Premier non funziona. Non al Manchester United, almeno. Lo ha capito anche lui, convinto che quella scommessa inglese che ha tanto voluto la sta perdendo. E che la Serie A, dove il Milan è solo l’ultima in un lungo elenco di squadre che lo hanno tenuto d’occhio, sarebbe il campionato giusto in cui ritrovarsi".

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Sono ormai partite le congetture di quello che sarà il futuro del Milan, specialmente del suo reparto offensivo, a oggi il vero flop della stagione rossonera. Qualcosa si è già cominciato a muovere in vista di quello che sarà con la dirigenza milanista e Allegri che hanno una lista di nomi papabili per il ruolo di centravanti che dovrà essere riempito. Tutto però pare dipendere dalla cessione di Rafael Leao, mai così vicina - nelle idee - in questi 7 anni del portoghese in rossonero.

La Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce i movimenti e le possibilità che sono sul tavolo del club di via Aldo Rossi. La rosea scrive: "Via Leao. Rispunta lo United, servono 50 milioni. Zirkzee e Sorloth per il dopo Rafa". Nel sottotitolo poi viene aggiunta sostanza al discorso: "Il Diavolo vuole soldi e basta, gli inglesi pronti a inserire una contropartita: l'ex Bologna, Ugarte o Rashford". Per quanto riguarda l'interesse dei Red Devils non c'è ancora una vera e propria trattativa ma un emissario del club ha chiesto e ottenuto informazioni: "Esclusa la clausola da 175 milioni. Rafa disposto a pensare all'addio ma solo per un top club".