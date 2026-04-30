Di Marzio conferma: "Contatti proficui e positivi: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul mercato del Milan e, in generale, delle squadre italiane: "Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere, di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè Di Marzio, ed è sicuramente la tentazione più grande del Milan: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi certo, ma fin quando non c'è un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza".

IL PUNTO DELLA GAZZETTA

Si parla tanto dell'attacco, ma il Milan è pronto a rifarsi il look anche a centrocampo dove ci potrebbero grandi movimenti sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda i possibili addii, in attesa di conoscere cosa deciderà di fare Luka Modric, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek hanno le valigie pronte e potrebbero salutare al termine di questa stagione. Dunque i nuovi innesti in mezzo al campo potrebbero essere almeno due.

FIDUCIA PER GORETZKA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che Max Allegri abbia chiesto come primo rinforzo Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a zero. Il Diavolo è in pressing da tempo sul tedesco, il quale è molto stuzzicato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera e per questo avrebbe trasmesso fiducia sulla sua risposta positiva. Per il giocatore, che piace anche alla Juventus e ad alcuni club inglesi e che prenderà una decisione sul suo futuro prima di partire per il Mondiale, è pronto un triennale con opzione per un altro anno da 5 milioni di euro netti a stagione.