Milan, idea Fagioli per il centrocampo: Allegri lo stima molto dai tempi della Juventus

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Il Milan è al lavoro per rifarsi il look non solo in attacco e in difesa, ma anche a centrocampo. I nomi che circolano e che vengono accostati ogni giorno al Diavolo sono diversi e tra questi c'è anche quello di Nicolò Fagioli, giocatore della Fiorentina che è molto apprezzato da Max Allegri, il quale lo ha già allenato ai tempi della Juventus. Lo riferisce sportmediaset.it che spiega che nelle prossime settimane il centrocampista italiano potrebbe diventare un obiettivo concreto per il Diavolo. Attenzione però alla concorrenza di due club spagnoli, vale a dire Atletico Madrid e Betis Siviglia.

Questi i numeri stagionali di Fagioli con la maglia della Fiorentina:

PRESENZE SERIE A: 30

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 9

QUALIFICAZIONI CONFERENCE LEAGUE: 2

COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 42

MINUTI IN CAMPO: 2996'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 0