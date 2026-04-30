Milan, grandi movimenti in mezzo al campo: fiducia per Goretzka, rispunta Guerra, piace sempre Koné

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Si parla tanto dell'attacco, ma il Milan è pronto a rifarsi il look anche a centrocampo dove ci potrebbero grandi movimenti sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda i possibili addii, in attesa di conoscere cosa deciderà di fare Luka Modric, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek hanno le valigie pronte e potrebbero salutare al termine di questa stagione. Dunque i nuovi innesti in mezzo al campo potrebbero essere almeno due.

FIDUCIA PER GORETZKA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che Max Allegri abbia chiesto come primo rinforzo Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a zero. Il Diavolo è in pressing da tempo sul tedesco, il quale è molto stuzzicato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera e per questo avrebbe trasmesso fiducia sulla sua risposta positiva. Per il giocatore, che piace anche alla Juventus e ad alcuni club inglesi e che prenderà una decisione sul suo futuro prima di partire per il Mondiale, è pronto un triennale con opzione per un altro anno da 5 milioni di euro netti a stagione.

RITORNO DI FIAMMA? - Il suo eventuale arrivo, riferisce sempre la Rosea, non escluderebbe lo sbarco di un'altra mezzala e per questo potrebbe tornare presto di moda il nome di Javi Guerra, centrocampista seguito a lungo la scorsa estate dal Milan. La stagione del Valencia non è stata positiva finora e per questo non è escluso che il giocatore voglia cambiare aria al termine di questa stagione. Non sarà però facile convincere il club spagnolo che per scoraggiare un possibile "scippo" da parte di Real Madrid e Barcellona ha inserito nel contratto di Guerra una clausola rescissoria da 100 milioni di euro (l'estate scorsa ha rinnovato fino al 2029).

OCCHI SU KONE' - Nella lista del Milan c'è poi anche Ismael Koné, giocatore classe 2002 del Sassuolo, prossimo avversario dei rossoneri in campionato. Dopo essere stato visionato più volte da alcuni osservatori milanisti, domenica pomeriggio al Mapei Stadium il giovane canadese avrà gli occhi addosso di Max Allegri che potrà osservarlo da vicino. Per lasciare andare il centrocampista, che piace anche ad altre società sia italiane che straniere, il club neroverde potrebbe chiedere qualche giovane rossonero come contropartita: interessano per esempio Christian Comotto e Francesco Camarda.