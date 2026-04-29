Tra il Milan e Nkunku sarà addio: le strade possibili per la separazione

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Tra il Milan e Nkunku sarà addio, è già finita la storia tra rossoneri e calciatore francese. I detrattori più accaniti dell'ex Chelsea e del mercato milanista potrebbero addirittura controbattere dicendo che non è mai veramente cominciata. Sin dal suo arrivo come centravanti, nonostante non fosse un ruolo propriamente nelle sue corde, le cose hanno preso una piega pericolosa e non hanno certo facilitato l'ambientamento del calciatore in un nuovo contesto come quello milanista. Ora il Milan deve esplorare le opzioni sul tavolo.

Missione recupero fallita

Nelle ultime stagioni il Milan ha portato a Milanello tanti giocatori desiderosi di rilanciarsi (o di lanciarsi) provenienti dal Chelsea. L'esempio numero uno è Christian Pulisic che, al netto degli ultimi 5 mesi da incubo, ha ritrovato nuova linfa. Ci si augurava anche per Nkunku un percorso di questo tipo, invece come ricorda il Corriere dello Sport il francese è stato schiacciato dal peso delle aspettative. Pagato 38 milioni più 4 di bonus, ha segnato solo 6 gol stagionali, con il miglior periodo tra fine dicembere e il mese di gennaio: prima e dopo, il nulla. Anche dopo aver recuperato una condizione atletica ottimale, le cose non sono migliorate. A parziale discolpa di Nkunku va detto che, quando ha iniziato a entrare in forma, il Milan ha cominciato ad andare male.

Cessione in vista

Uno dei punti all'ordine del giorno per il calciomercato rossonero, dunque, sarà organizzare la cessione di Christopher Nkunku, lo scenario più probabile oltre che quello più auspicabile per tutte le parti coinvolte. Nel mese di gennaio si era fatto avanti il Fenerbahce che anche adesso potrebbe nuovamente bussare alla porta anche se sono orfani di allenatore al momento. Indipendentemente dal fatto che sia la squadra turca o qualche altro club in giro per l'Europa a richiedere Nkunku, la certezza del Milan è una: servono almeno 30 milioni di euro per evitare di registrare a bilancio una minusvalenza.