Pellegatti sul mercato: “Gonçalo Ramos interessante, su Gila forte concorrenza”

Pellegatti sul mercato: “Gonçalo Ramos interessante, su Gila forte concorrenza”MilanNews.it
Oggi alle 07:12Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato in entrata dei rossoneri e del nuovo nome fatto per un papabile prossimo attaccante. Queste le sue parole:

"Per quello che riguarda il mercato, interessante questa offerta del giocatore Gonçalo Ramos da parte del suo agente, un giocatore certamente importante. Oggi la Gazzetta va molto su Gila, il giocatore della Lazio. Al Milan trapela ovviamente, è sempre trapelato, interesse, è una delle creature di Igli Tare, però c'è concorrenza, vediamo il Milan come si muoverà. Ecco, però uno dei temi che non viene mai sottolineato è i motivi per i quali il caro Pulisic quest'anno non stia rendendo. Qualcuno parla di collocazione tattica perché magari ha bisogno di un punto di riferimento al quale girare intorno".