Pasotto: "Sul mercato bisognerà mettere mano al portafogli: Cardinale ha dato mandato di fare il possibile per accontentare Allegri"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla visita di Gerry Cardinale a Milano: "Non è stato un vero e proprio summit, ma più una chiacchierata in cui allenatore e proprietà hanno fatto il punto sulle esigenze per la rosa del prossimo Milan e su quanto il club potrà fare per accontentare l'allenatore. Il punto cruciale è questo. Allegri era e resta un aziendalista, però ha bisogno di garanzie per affrontare con serenità la prossima stagione. O meglio: ha bisogno di garanzie per dare effettivamente seguito a quel "abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme" sillabato dopo la vittoria di Verona. Che è una dichiarazione d'intenti potente e importante, ma per forza di cose non è ancora stata scolpita nella pietra. Il colloquio con Cardinale, seguito ai ripetuti incontri del tecnico con Furlani e Tare dei giorni scorsi, dunque è servito anche per chiarirsi e confrontarsi in tal senso. Anche perché la rosa ha assoluta necessità di essere migliorata.

L'ha sottolineato anche Max in questo fine settimana, spiegando che va incrementata numericamente e che servono profili di esperienza da mixare con ragazzi più giovani su cui sono stati fatti investimenti. Tradotto: passare da una rosa di 23 elementi (portieri compresi) a 27-28 (come è ragionevole giocando in Europa) significherà mettere mano al portafogli in maniera non indifferente. Le esigenze della squadra comunque sono ben chiare alla società, che opererà in tal senso: l'intenzione è quella di portare a Milanello alcuni profili di livello - Goretzka è l'esempio più efficace -, Cardinale ha dato mandato di fare il possibile per accontentare l'allenatore".