Milan, Tare grande sponsor di Gila. Ecco cosa diceva dello spagnolo nel 2024

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Per rinforzare la difesa del prossimo anno, il Milan ha messo da tempo nel mirino Mario Gila, giocatore che dovrebbe lasciare la Lazio in estate visto che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che scade nel 2027. A Max Allegri piace molto perchè può giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro e per questo ha già dato il suo ok all'operazione che in via Aldo Rossi è fortemente sponsorizzata da Igli Tare.

Il motivo è semplice: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, era stato proprio lui, quando lavorava alla Lazio, a portarlo a Roma nell'estate del 2022. Il dirigente albanese non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente il centrale spagnolo e ha sempre speso belle parole nei suoi confronti anche dopo il suo addio alla Lazio. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport nel dicembre 2024: "Gila è veloce, intelligente e non sbaglia una partita. Può diventare uno dei migliori 3-4 difensori al mondo".