Mercato Milan, Gazzetta: "Via libera per Gila. Cardinale dà l'ok, assalto al centrale per una difesa top"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "Via libera per Gila. Cardinale dà l'ok, assalto al centrale per una difesa top". Il primo nome della lista dei desideri del Diavolo per rinforzare la difesa è da tempo quello di Mario Gila, giocatore della Lazio che in via Aldo Rossi è fortemente sponsorizzato dal ds milanista Igli Tare, che lo aveva portato a Roma quando lavorava nel club biancoceleste. Il centrale spagnolo, che sa giocare sia a tre che a quattro, piace molto anche ad Allegri, che ha dato il suo via libera all’operazione.

Nella sua breve visita a Milano durante il week-end, anche Gerry Cardinale, presente domenica a San Siro per la sfida contro la Juventus, ha dato il suo ok "a un mercato che soddisfi le richieste del tecnico livornese, ovvero un innesto importante per reparto (Gila sarebbe quello per il pacchetto arretrato) più un esterno che possa giocare su entrambe le corsie e giovani di complemento per la rosa".