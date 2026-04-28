Tuttosport sul Milan: "Occhi su Gonçalo Ramos e Sorloth. I sogni restano Vlahovic e Lewa"

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Tuttosport titola così in merito alle possibili mosse del Milan sul mercato per rinforzare l'attacco: "Occhi su Gonçalo Ramos e Sorloth. I sogni restano Vlahovic e Lewa". I rossoneri sono alla ricerca di un grande attaccante e i nomi che vengono accostati al Diavolo sono diversi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Gonçalo Ramos, 24enne giocatore del PSG che è stato proposto negli ultimi giorni dai suoi agenti al club di via Aldo Rossi.

Nella lista del Milan è poi sempre presente anche il nome di Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, oltre ai due parametri zero che fanno gol a tanti, vale a dire Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski. Sul taccuino della dirigenza milanista c'è poi sempre anche Nicolas Jackson, che tornerà al Chelsea dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, anche se il suo futuro non sarà a Londra.