Pedullà: “Interessi comuni nel non perdere, Leao e Pulisic non possono essere gli attaccanti del Milan”

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Nel sul canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato lo 0-0 tra Milan e Juventus andato in scena ieri sera a San Siro. Queste le sue parole:

"Bartesaghi è uscito forse per un problema fisico, ma sicuramente aveva ballato il tango contro Conceicao, quindi anche Bartesaghi si è un po' spento e dopo una buona parte di stagione iniziale da protagonista. Per me Leao e Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan. Se giochi 3-5-2 non la prendi mai. Leao sbaglia tutti i passaggi, ne ha fatto uno buono per Saelemaekers nel secondo tempo e il belga, che per me non è l'esterno ideale per il Milan, ha colpito una traversa. La Juventus ha costruito qualcosa con Conceicao, ma era una di quelle partite che ci dovevano dire tre quarti d'ora prima, guarda che è la festa del lavoro anticipata, facciamo il primo maggio, facciamolo il 26 di aprile perché ci sono degli interessi comuni. Nessuno vuole perderla perché se la perde il Milan cominciano un'altra volta le mezze interpretazioni sul gioco di Allegri".