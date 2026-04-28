Di Canio: "Risultato giusto. Nell'economia della partita la Juventus mi è sembrata più convinta"

Di Canio: "Risultato giusto. Nell'economia della partita la Juventus mi è sembrata più convinta"MilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Lorenzo De Angelis

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita di Milan-Juventus durante 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio ha detto la sua sulla partita che si è da poco conclusa a reti bianche in quel di San Siro: 

“Il risultato è giusto. Il Milan ha avuto qualche situazione, ma la Juve attraverso un’identità, visibile, per intenzione, giro fronte, andando da Conceiçao. Nell’idea dell’economica della partita la Juventus mi è sembrata più convinta”.