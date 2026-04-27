Modric, operazione per frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Intervento perfettamente riuscito

Modric, operazione per frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Intervento perfettamente riuscitoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:41News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.

L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita.

Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!