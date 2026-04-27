Impresa del Cagliari: 3-2 all'Atalanta con doppietta di un 19enne
La prima delle due partite del lunedì della 34^ giornata della Serie A Enilive ha regalato grandissimo spettacolo, quasi in totale contrapposizione alla partita di ieri sera tra Milan e Juventus. Il Cagliari ha vinto 3-2 contro l'Atalanta, giocando davanti al proprio pubblico una gara di grande coraggio e spessore che ha portato in dote tre punti cruciali per la salvezza, ormai in tasca anche se non matematicamente. La partita è iniziata subito scoppiettante con la doppietta del 19enne Paul Mendy, esordiente da titolare in A, che segna dopo 16 secondi e raddoppia dopo 7 minuti. Negli ultimi 5 minuti di primo tempo Gianluca Scamacca risponde al giovane talento dei sardi e firma la sua doppietta, pareggiando. A inizio ripresa Gennaro Borrelli regala la vittoria a Pisacane.
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 4-0
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 1-0
Bologna-Roma 0-2
Verona-Lecce 0-0
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 0-0
Genoa-Como 0-2
Torino-Inter 2-2
Milan-Juventus 0-0
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 3-2
Lazio-Udinese 20.45
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