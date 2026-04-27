Allegri su Leao: “Non ha mai avuto continuità”. Ecco cosa dicono i numeri in rossonero

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Nel post partita di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri si è espresso così a DAZN su Rafa Leao: "Non si può pensare che Leao possa avere continuità di prestazioni. Non ce l'ha mai avuta. Nemmeno 3-4 anni fa. Contro la Juventus ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Si è dato anche da fare in fase difensiva e ha avuto un buon atteggiamento. I giocatori come lui devono determinare e Rafa comunque tra assist e gol lo ha fatto quest'anno". Vediamo allora i numeri del portoghese in ciascuna delle sue stagioni in rossonero.

Tutti i numeri di Leao col Milan

- Stagione 2025-26: 10 gol e 3 assist in 28 presenze

- Stagione 2024-25: 12 gol e 13 assist in 50 presenze

- Stagione 2023-24: 15 gol e 14 assist in 47 presenze

- Stagione 2022-23: 16 gol e 15 assist in 48 presenze

- Stagione 2021-22: 14 gol e 12 assist in 42 presenze

- Stagione 2020-21: 7 gol e 6 assist in 40 presenze

- Stagione 2019-20: 6 gol e 2 assist in 33 presenze

288 presenze, 80 gol, 65 assist

1 gol ogni 3,6 partite

1 assist ogni 4,4 partite

1 g/a ogni 1,9 partite