Modric infortunato, il messaggio di Santi Gimenez: "Tutto il meglio, maestro"

Modric infortunato, il messaggio di Santi Gimenez: "Tutto il meglio, maestro"MilanNews.it
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Oggi alle 22:20News
di Francesco Finulli

Luka Modric ha subito la frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro, in seguito alla scontro con Locatelli nei minuti finali della partita tra Milan e Juventus. Il fuoriclasse croato è stato operato alla Madonnina e ora comincia il suo periodo di recupero per poter partecipare ai Mondiali, che non sono a rischio: purtroppo, invece, è finita la sua stagione rossonera e ancora non si sa se lo si potrà rivedere sul prato di San Siro con la maglia del Diavolo

Santiago Gimenez è uno dei primi compagni di Modric a lanciare un messaggio pubblico per il campione ex Real Madrid, tramite le proprie Instagram. Questo l'augurio dell'attaccante messicano nei confronti di Luka Modric: "Tutto il meglio, maestro. Buona guarigione!".

Di seguito il comunicato del Milan sull'operazione di Modric: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.

L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita.

Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!"