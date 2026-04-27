Sabatini analizza: “Modric altra categoria, Estupinan prova positiva. Pulisic dove sei finito?”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato il match andato in scena ieri sera a San Siro tra Milan e Juve. Queste le sue parole:
"Modric al solito molto bene, altra categoria come al solito, uscito per un colpo alla testa subito da Locatelli. Al suo posto è entrato Jashari che penso abbia toccato un paio di palloni in 10 minuti e non di più. Rabiot è stato probabilmente, come al solito, il migliore dei suoi. È chiaro che quando il Milan ha giocatori come Rabiot dà sempre una sensazione di pericolosità, di autorevolezza, di personalità superiore rispetto a tutti gli altri giocatori, escluso Modric. Bartesaghi non bene, ha sofferto tantissimo Coinceicao nel primo tempo, non stava bene, è entrato Estupinian che ha giocato meglio di Bartesaghi. Ecco, per una volta è stata comunque positiva la prestazione di Estupinian e non è stata positiva invece la prestazione di Pulisic e siamo arrivati ormai a fine aprile, sono 4 mesi, tutto il 2026 che Pulisic non segna più. Il giocatore meraviglioso dell'inizio della stagione, inizio del campionato, non esiste più, è uscito molto nervoso e deluso da se stesso".
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