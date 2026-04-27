Braglia duro: "Leao? L'unico da cambiare è Allegri"

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Il big match tra Milan e Juventus che si è giocato domenica sera a San Siro ha lasciato un po' di amaro in bocca a tifosi e appassionati che si aspettavano una partita ben più avvincente rispetto allo 0-0 scialbo e avaro di emozioni che è andato in scena sul prato della Scala del Calcio. I commenti degli opinionisti si sono sprecati in maniera spesso negativo sullo spettacolo offerto dalle due squadre. Tra questi anche l'ex portiere Simone Braglia, intervenuto nel corso di Maracanà su Tuttomercatoweb.com.

Come ha visto Milan-Juve?

"La Juve qualcosina in più ha fatto, ma dall'altra parte questo gioco rinunciatario, vecchio, che non da nessuna soddisfazione, lo vediamo da tempo. Vedere una partita così è desolante. Non m immaginavo una partita così scadente dal punto di vista dei valori tecnici. Il calcio in Italia credo sia arrivato a un punto di non ritorno. Ben venga questa nuova generazione di allenatori"

La peggior di stagione di Leao al Milan:

"Infatti l'unico da cambiare è Allegri..."