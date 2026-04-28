Gullit: "Fiero di tornare in uno stadio così. Orgoglioso di questo premio"

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Ruud Gullit, storico ex centrocampista del Milan verrà premiato tra poco a San Siro per la HALL OF HAME del Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Milan TV:

Un riconoscimento importante

"Sono molto orgoglioso di questo premio, significa che ho fatto qualcosa di importante nella storia del Milan".

San Siro è cambiato?

"Ai nostri tempi questo campo non era così bello, l'hanno rifatto prima c'era sabbia. Oggi vedo un San Siro ed è incredibile, è stato bellissimo. L'Italia mi ha dato molto, qualsiasi cosa. Sono fiero di tornare in uno stadio così".

Sulla squadra

"Spero in un Milan vincente. Ho sentito tanti lamentarsi del gioco di Allegri, ma io credo che Max abbia fatto benissimo perchè ha dato una mentalità vincente. Ci vuole però ancora tempo, non è facile ma piano piano questa squadra crescerà".