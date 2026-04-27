Van Basten in Puglia per giocare a golf: saluti e selfie all’aeroporto di Bari
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Come riporta il Corriere della Sera, nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile, Marco Van Basten è atterrato all’aeroporto di Bari con un volo proveniente da Amsterdam per trascorrere alcuni giorni in Puglia insieme a sua moglie Liesbeth. All’uscita dall'aeroporto, l’ex attaccante del Milan è stato riconosciuto da alcuni presenti con i quali ha scambiato saluti e gli immancabili selfie, per poi lasciare rapidamente il posto.
Per il Cigno di Utrecht la trasferta pugliese non è una novità. L’ex bomber rossonero frequenta da parecchio tempo la costa adriatica pugliese per coltivare la sua passione per il golf e, anche in questa occasione, è questo il motivo del viaggio.
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