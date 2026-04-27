Van Basten in Puglia per giocare a golf: saluti e selfie all’aeroporto di Bari

Van Basten in Puglia per giocare a golf: saluti e selfie all’aeroporto di BariMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ieri alle 23:40News
di Andrea La Manna

Come riporta il Corriere della Sera, nel primo pomeriggio di domenica 26 aprileMarco Van Basten è atterrato all’aeroporto di Bari con un volo proveniente da Amsterdam per trascorrere alcuni giorni in Puglia insieme a sua moglie Liesbeth. All’uscita dall'aeroporto, l’ex attaccante del Milan è stato riconosciuto da alcuni presenti con i quali ha scambiato saluti e gli immancabili selfie, per poi lasciare rapidamente il posto.

Per il Cigno di Utrecht la trasferta pugliese non è una novità. L’ex bomber rossonero frequenta da parecchio tempo la costa adriatica pugliese per coltivare la sua passione per il golf e, anche in questa occasione, è questo il motivo del viaggio. 