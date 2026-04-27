MN - Modric, frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico
Apprende la redazione di MilanNews.it che gli esami strumentali effettuati oggi da Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione.
Il croato ha rimediato la frattura dopo il duro scontro di ieri sera con Locatelli durante Milan-Juventus.
Dalla Croazia il quotidiano Sportske Novosti scrive che per il centrocampista è finita la stagione con il Milan e salterà quindi le ultime quattro giornate di campionato. Non dovrebbe essere invece in dubbio la presenza di Modric al Mondiale, che giocherà le partite con la nazionale indossando una speciale maschera protettiva.
Ulteriori dettagli sui tempi di recupero verranno forniti dal club rossonero dopo l'operazione.
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