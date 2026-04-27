Difesa da primi, attacco da retrocessione: i dati nelle ultime 10 accendono l'allarme

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C'è un tema che il Milan non può più rimandare, ed è quello dell'attacco. I numeri delle ultime 10 giornate di Serie A raccontano una squadra che arriva sì al tiro, ma che converte troppo poco rispetto a quanto dovrebbe. I rossoneri hanno calciato 36 volte nello specchio, trovando il gol soltanto in 7 occasioni: significa un gol ogni 5,14 tiri in porta, con una media di 3,6 conclusioni nello specchio a partita. Tradotto ancora più brutalmente: nelle ultime dieci giornate di campionato, il Milan ha segnato un gol ogni partita e mezza. Troppo poco per una squadra che vuole stare stabilmente ai vertici.

Produzione bassa, resa peggiore

Il dato più preoccupante non è soltanto quantitativo, ma qualitativo. Perché 36 tiri in porta in 10 giornate sono già un numero non eccezionale per una squadra con ambizioni alte, ma trasformarne appena 7 in gol aggrava ulteriormente il quadro. Vuol dire che il Milan produce poco e finalizza ancora peggio. E infatti il peso offensivo si è progressivamente alleggerito fino a diventare quasi intermittente, con gare in cui basta una singola rete per restare in piedi e altre in cui, senza episodi, diventa tutto più complicato, vedi ieri contro la Juventus.

Il dato sugli attaccanti è ancora più pesante

A rendere tutto più delicato c'è poi un altro elemento: l'ultima rete arrivata da un attaccante del Milan in campionato risale al primo marzo contro la Cremonese, con Leao. Da allora l'attacco ha smesso di incidere con continuità, e questa è una spia enorme in vista della prossima estate. Perché si può discutere di moduli, costruzione, equilibrio e scelte tecniche, ma alla fine il calcio resta spietatamente semplice, come insegna Max Allegri: se davanti segni così poco, prima o poi presenti il conto.

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