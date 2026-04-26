Allegri a DAZN: "Pulisic penalizzato dal giocare senza un vero centravanti. Leao? Come prestazione è stata una delle migliori"

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Dopo lo 0-0 contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN:

Sulla gestione della partita: "E' stata una partita molto tattica, la posta in palio era alta. Entrambe le squadre hanno avuto della occasioni. I ragazzi hanno difeso bene, a parte su un cross in cui l'ha presa David. Il punto è un passo in avanti, ora ci mancano due vittorie per la Champions. Sono partite equilibrate e abbiamo auto il giusto atteggiamento".

Sulla partita: "Con l'Udinese abbiamo preso tre gol senza accorgerci. Oggi abbiamo concesso qualche ripartenza, ma abbiamo difeso bene anche in inferiorità numerica. Ai ragazzi non posso dire nulla".

Su Leao: "Io sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. E' chiaro che uno come lui deve decidere le partite. Deve migliorare, ma non credo possa aspettarsi continuità, è una cosa che non aveva nemmeno negli anni scorsi. E' uno di quei giocatori che si accendono al momento giusto. Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un attaggiamento buono, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Credo che sia stata una delle sue prestazioni migliori".

Su Pulisic: "E' un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più. E' un giocatore che va a contrasto va più in difficoltà, lui patisce di più questa cosa. Io devo cercare di dare equilibrio alla squadra, giocando senza un centravanti vero lui fatica di più".

Sulla Champions: "Mancano sei punti, mancano due vittorie ad oggi. Dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 25 metri. Se sono più tranquillo? Il risultato è la somma dei punti. Questo è un punto importante perchè ora ci mancano sei punti e non sette. Ora prepariamoci bene per il Sassuolo".