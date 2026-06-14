Primo Piano Milan-Amorim, ci siamo. Accettate le condizioni, ora manca l’ultimo ok di Cardinale

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Ruben Amorim è vicinissimo alla panchina del Milan. Manca solo il si finale di Cardinale. Dopo 20 giorni i rossoneri sono vicini alla scelta definitiva.

Il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere ancora un portoghese. Dopo Fonseca e Conceição, i rossoneri stanno per chiudere Ruben Amorim, 41 anni, ex Braga, Sporting Lisbona e Manchester United. I colloqui delle ultime ore sono andati benissimo, Amorim ha accettato le condizioni poste dal club rossonero ed è pronto a cominciare. Si tratta di un contratto su base biennale con opzione sul terzo anno, lo stesso contratto ricevuto da Max Allegri l’anno scorso, con la differenza che le cifre sono più basse. Amorim dovrebbe percepire circa 3,5 milioni più bonus.

ULTIMO OK PER AMORIM

Cosa manca ora? L’ok finale di Gerry Cardinale all’operazione. Anche altri allenatori nei giorni scorsi hanno parlato con la proprietà rossonera, ma improvvisamente i dialoghi sono caduti nel vuoto. Dunque per concludere l’affare serve il sì definitivo del proprietario del fondo Redbird. E secondo le ultime indiscrezioni sarebbe uno dei nomi suggeriti da Zlatan Ibrahimovic al socio americano.

AMORIM DOPO 20 GIORNI

Dopo venti giorni il Milan sta per scegliere il sostituto di Massimiliano Allegri, cacciato dal fondo americano insieme a Furlani, Moncada e Tare lo scorso 25 maggio. Amorim è molto vicino alla panchina rossonera. Il portoghese è reduce dall’esperienza fallimentare al Manchester United, ma nella sua avventura precedente, allo Sporting Lisbona, aveva vinto due volte il campionato. Rispetto agli altri allenatori è più semplice da prendere perché libero sul mercato, e questo ha fatto la differenza rispetto al suo concorrente Matthias Jaissle. Il tedesco è vincolato ad un contratto con l'Al-Ahli.