Amorim a un passo dalla panchina del Milan: base d'intesa tra il club e il portoghese

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Accelerata improvvisa nei casting per il nuovo allenatore del Milan: Ruben Amorim è vicino a sedersi sulla panchina rossonera.

Accelerata improvvisa del Milan nei casting per il nuovo allenatore. Fino a qualche giorno fa si pensava che il principale candidato fosse Oliver Glasner, ma nelle scorse ore ha preso prepotentemente quota la candidatura di Ruben Amorim, ex Sporting Lisbona e Manchester United. Inizialmente diffidente all'idea di sedersi sulla panchina rossonera, il lusitano ha poi cominciato a valutare il tutto al punto che persone molto vicine a lui lo definirebbero "molto motivato" all'idea di rilanciarsi in un club storico come il Milan.

BASE D'INTESA TRA IL MILAN E AMORIM

La differenza con gli altri casting per il nuovo allenatore sta nel fatto che negli ultimi colloqui il Milan avrebbe raggiunto una base d'intesa con Ruben Amorim: contratto biennale con opzione per il terzo a circa tre milioni di euro a stagione. La scelta sembrerebbe fatta, anche perché i colleghi de La Gazzetta dello Sport parlano di un Cardinale affascinato soprattutto dall'idea di calcio del portoghese, con il quale si potrebbe aprire un ciclo all'insegna di un gioco moderno, votato all'attacco, frizzate e giovane nell'impostazione. C'è poi un altro fattore che manda in pole Amorim rispetto agli altri candidati: quello economico. Perché se Glasner perde posizioni nelle preferenze della proprietà, Jaissle ne conquista, ma per liberare il giovane tecnico tedesco dall'Al-Ahli bisognerebbe pagare una clausola rescissoria importante, facendo così lievitare i costi rispetto a quelli che porterebbero poi l'ex United in rossonero.

DA AMORIM ALL'AREA TECNICA, IL PUNTO

Il nome di Ruben Amorim ha preso quota nelle scorse ore perché anche Markus Krösche, principale candidato al ruolo di direttore tecnico del Milan, non avrebbe posto veti sulla candidatura del portoghese. Anzi, l'attuale direttore sportivo dell'Eintracht preferirebbe addirittura l'ex United a Glasner, con il quale ha avuto qualche screzio in quel di Francoforte per alcune diverse visioni sul mercato nonostante un'Europa League vinta insieme. Con Krösche si rafforza anche la candidatura di Timmo Hardung come direttore sportivo, insieme al nome del solito Devin Ozek.