Pedullà: “A prescindere da chi verrà la vedo male, manca la programmazione”

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Alfredo Pedullà è convinto che a prescindere dal nuovo allenatore e dal nuovo direttore sportivo il futuro del Milan sia negativo perché manca la cosa fondamentale ossia la programmazione