Pedullà: “A prescindere da chi verrà la vedo male, manca la programmazione”
Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione del Milan per quanto riguarda l'ingaggio del nuovo allenatore. Queste le sue parole.
"Il Milan è arrivato ormai a metà giugno, lunedì è 15, oggi è 13, la clausola e l'ingaggio di Jaissle o Glasner, tenuta a Bagnomaria, o un terzo candidato, due direttori sportivi stranieri. lo sinceramente comunque vada la vedo male, molto male perché la programmazione è una cosa ben chiara su tutte le altre, anche in Eccellenza, anche in Serie D, in qualsiasi tipo di campionato ci deve essere la programmazione. Se non c'è la programmazione possiamo parlare di un fenomeno emergente come Jaissle che è sicuramente un buonissimo allenatore, del terzo candidato che può venir fuori, di un altro che si può proporre, di un direttore sportivo che ha fatto bene nel suo paese, ma quando arriveranno scopriranno soprattutto il malcontento di chi resta ma non vede l'ora di andarsene".
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