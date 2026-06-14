MN - Nicolodi dubbioso: “Krösche? Se gli dai 5 anni di tempo ha senso, ma in Italia il tempo non c’è”

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La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.

Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.

Krösche è un allievo di Rangnick: può essere l'uomo giusto su cui puntare?

"Non lo so. In Italia valgono sempre parametri particolari. Se a Krösche gli dai 5 anni di tempo è un acquisto logico. Però devi dargli il tempo. Come andava dato il tempo a Rangnick la prima volta, ma si decise di restare con Pioli. Il Milan vince il campionato però poi sparisce per 4 anni. Con Rangnick non avresti vinto il campionato subito, sicuramente, però non saresti nella situazione nella quale ti ritrovi oggi dopo 5 anni. Purtroppo le società italiane non riescono a guardare a un progetto lungo, perché non possono neanche farlo. Perché dopo 3 giornate che sbagli la partita i giornali ti distruggono, i tifosi. La programmazione, da noi, è la cosa più difficile in assoluto. Su Krösche: molto bravo ma non scommetto che riesca a risolvere tutti i problemi".