Calciomercato MN - Panchina Milan: dopo gli ultimi colloqui Amorim scatta in pole. Ecco l'offerta rossonera

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Ruben Amorim sorpassa tutti dopo gli ultimi colloqui con il Milan e quindi ora è lui il grande favorito nella corsa alla panchina rossonera

Ruben Amorin scatta in pole nella corsa alla panchina del Milan dopo gli ultimi colloqui tra le parti. Se fino a qualche giorno fa il primo candidato a prendere il posto dell'esonerato Max Allegri era Oliver Glasner, nelle ultime ore sono scese notevolmente le quotazioni dell'ex Crystal Palace, mentre ora sono in forte risalita quelle dell'allenatore portoghese che ha sorpassato tutti e ora è lui il grande favorito. Per l'ex Manchester United, è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno con un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro fissi. In corsa resta ancora Matthias Jaissle che però è ancora legato all'Al-Ahli e dunque in pole c'è Amorim.

L'allenatore portoghese, reduce dalla complicata esperienza sulla panchina del Manchester United che si è conclusa con l'esonero lo scorso gennaio, sembra essere il nome preferito di Zlatan Ibrahimovic. La sua scelta sarebbe sicuramente affascinante visto quanto aveva fatto bene sulla panchina dello Sporting Lisbona, ma allo stesso tempo potrebbe essere rischiosa visto il flop (non solo per colpa sua ovviamente) ad Old Trafford. Non è un normalizzatore ma un allenatore da progetto, che ha bisogno di tempo e che deve essere seguito, soprattutto sul mercato dove ha bisogno di prendere giocatori utili al suo modo di giocare.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara