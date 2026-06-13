Il Milan si è iscritto al prossimo campionato di Serie A
C'era stata un po' di apprensione negli ultimi giorni e anche della facile ironia, ma adesso tutto può andare in soffitta: il Milan si è iscritto al campionato di Serie A 2026/2027. Questa è l'indiscrezione che riporta questa mattina la collega Monica Colombo, da tempo vicina alle cose rossonere per conto del Corriere della Sera. Secondo quanto scrive la giornalista, il Milan avrebbe presentato la documentazione ieri sera e sarebbe adesso regolarmente iscritto al prossimo torneo.
MILAN ISCRITTO AL CAMPIONATO: CALVELLI E PROSSIMI PASSI
Come era emerso nei giorni scorsi, l'iscrizione al campionato andava presentata per tutte le squadre entro il 16 giugno. Senza una dirigenza e un amministratore delegato a Casa Milan, a occuparsi del lato burocratico è stato Massimo Calvelli che ha assunto le deleghe di Giorgio Furlani, licenziato nel "black monday" insieme ad Allegri, Tare e Moncada. Ora i prossimi passi saranno quelli di indicare un allenatore entro il 7 agosto e un direttore sportivo entro il 15 settembre. Due scadenze che ci si augura possano essere risolte ben prima, nel giro di pochi giorni.
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