I Chiacago Fire tentano il colpaccio: vogliono sia Lewandowski che Goretzka

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La franchigia americana di MLS dei Chicago Fire sta cercando di fare un doppio colpo clamoroso di mercato: Lewandowski e Goretzka

C'era un tempo, neanche un mese fa, in cui il Milan credeva di qualificarsi in Champions League e poter dare continuità al progetto iniziato la scorsa stagione con Massimiliano Allegri. In questo periodo felice, oggi dimenticato, il club rossonero era stato praticamente a un passo dall'assicurarsi Leon Goretzka per il futuro. Era stato trovato l'accordo con il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero ma poi tutto è naufragato quando sono venuti meno i riferimenti del tedesco a Casa Milan. In quel tempo, pur senza vere trattative, il Milan sognava anche Robert Lewandowski. Ecco i due giocatori potrebbero giocare insieme l'anno prossimo, di certo non al Milan ma ai Chicago Fire che fanno sul serio per un doppio colpo di mercato.

GORETZKA E LEWANDOWSKI A CHICAGO?

Secondo quanto riferisce il The Athletic questa mattina, sia Leon Goretzka che Robert Lewandowski potrebbero finire a giocare ai Chicago Fire, franchigia americana della MLS. Entrambi a parametro zero, il polacco è quello più vicino all'approdo in Illinois tanto che tra qualche giorno sarà in visita al club che proverà a concludere l'operazione. Nelle ultime ore si è fatta largo anche l'ipotesi del centrocampista ormai ex Bayern Monaco: servirebbe uno escamotage per superare il regolamento della lega americana che ti proibisce di avere due giocatori oltre il tetto salariale. Regola che in passato, altri club, sono riusciti ad aggirare.