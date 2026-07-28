Santiago Gimenez torna ad allenarsi a Milanello dopo le vacanze post Mondiale

Santiago Gimenez torna ad allenarsi a Milanello dopo le vacanze post Mondiale
Oggi alle 18:20News
di Lorenzo De Angelis
Tornato dalle vacanze post Mondiale di casa, Santiago Gimenez è oggi tornato ad allenarsi a Milanello dando ufficialmente il via alla sua stagione

Dopo le vacanze post Mondiale Santiago Gimenez è oggi tornato ad allenarsi a Milanello così da cominciare anche lui a preparare la sua stagione, come documentato dall'attaccante stesso sui propri profili social. Il Bebote, reduce da una Coppa del Mondo deludente, è alle prese con un problema alla caviglia che punta a smaltire nelle prossime settimane così da mettersi a disposizione di Ruben Amorim

Il futuro dell'attaccante messicano sembra però lontano da Milano, complice anche l'interesse della Lazio di Gennaro Gattuso, alla ricerca di un attaccante con il quale andare a completare e rinforzare il reparto offensivo biancoceleste. 