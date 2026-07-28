Damiani sul Milan: "Servono un paio di rinforzi per essere competitivo"

Damiani sul Milan: "Servono un paio di rinforzi per essere competitivo"MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:11News
di Enrico Ferrazzi
L'operatore di mercato Oscar Damiani ha spiegato che con altri due rinforzi il Milan di Amorim potrebbe essere competitivo

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato così del mercato estivo, soffermandosi in particolare sulle mosse di Roma e Milan

Damiani, come vede il mercato?
"Un po fiacco. Anche se qualche soldo è stato speso. Anche li le società mi sembrano confuse e con poche idee"

La Roma ha preso Castro.
"Un buon giocatore, mi piace per la piazza e per le caratteristiche".

E il Milan?
"La squadra è già buona. Speriamo arrivino rinforzi, un paio per essere competitivi".