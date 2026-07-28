Diawara è del Milan: i numeri del nuovo difensore francese rossonero

vedi letture

Un focus sul nuovo rinforzo per la difesa del Milan: Diawara è infatti arrivato dal Troyes per circa 3 milioni di euro e sarà aggregato alla prima squadra

Sankhoun Bocoum Diawara, classe 2006, è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore francese, alto 190 cm, è stato prelevato dal Troyes e andrà a rinforzare la retroguardia di Ruben Amorin. È mancino, ha giocato sempre centrale nella difesa a quattro, ma a volte ha fatto anche il terzino sinistro. Arriva a Milano per una cifra vicino ai 3 milioni di euro, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. Nelle idee di Amorin dovrebbe essere il vice Pavlovic. Diawara è cresciuto nelle giovanili del Troyes, dove ha fatto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra avvenuto il 16 novembre 2024 in occasione della gara di Coppa di Francia contro il Foron.

Nella passata stagione, nella seconda parte, è diventato un punto fermo della difesa della prima squadra, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione in Ligue 1. In campionato ha giocato 14 gare (1038’ minuto totali) servendo 1 assist vincente (nella vittoria 4-3 contro il Pau) e beccandosi due cartellini gialli, mentre in Coppa di Francia ha disputato 3 gare (251’ minuti) con 1 goal segnato (nel quarto turno contro il Touraine) e un giallo a carico.

In totale nella sua carriera ha disputato 76 gare così suddivise: 30 con l’Estac Troyes B, 28 con il Troyes U19 e 18 con il Troyes per un totale di 6296’ minuti giocati. Sei le reti segnate complessivamente, un assist vincente servito, sette le ammonizioni e due i rossi ricevuti.

Di Valentino Cesarini