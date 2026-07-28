L'ex AD dell'Inter su Maldini e Leonardo: "Agito come dilettanti allo sbaraglio"
Clamoroso quanto successo in seno alla FIGC nelle ultime ore con Paolo Maldini e Leonardo, nominati DT e consigliere poco più di due settimane fa dal nuovo presidente Giovanni Malagò, che hanno rassegnato le proprie dimissioni dopo che gli sono stati messi i bastoni tra le ruote per la scelta del nuovo commissario tecnico. A dire la sua anche l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo che ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.
MALDINI E LEONARDO COME DILETTANTI ALLO SBARAGLIO
Le parole di Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, sulla parentesi lampo di Maldini e Leonardo con la Nazionale Italiana: "Hanno agito un po' come dilettanti allo sbaraglio. Malagò si è fatto tirare dentro ad una cosa che probabilmente non è ancora nella sua cultura e mentalità. Un conto è essere presidente del Coni, un altro della FIGC, anche lui deve avere il suo tempo per maturare la cultura necessaria per la Federazione. Le scelte fatte sono state assolutamente avventate"
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