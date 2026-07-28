Primavera 1 Women, ufficiale l'organico 2026-27: il 19-20 settembre al via la nuova stagione

Primavera 1 Women, ufficiale l'organico 2026-27: il 19-20 settembre al via la nuova stagioneMilanNews.it
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Oggi alle 20:40News
di Enrico Ferrazzi
fonte figc.it
Il sito della FIGC ha comunicato la lista delle dieci squadre che parteciperanno al campionato Primavera 1 Women 2026-27

È ufficiale l'organico del campionato Primavera 1 Women 2026-27, che prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre con dodici squadre ai nastri di partenza. Resta invariata la formula della competizione: regular season con gare di andata e ritorno, Final Four tra le prime quattro classificate per l'assegnazione dello scudetto e retrocessione in Primavera 2 per le ultime due.

Dopo il successo del Milan, che nella passata stagione ha conquistato il titolo superando il Sassuolo ai calci di rigore nella finale disputata allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, prende forma il nuovo campionato. 

Dieci le squadre confermate rispetto alla passata stagione, a completare l'organico le due neopromosse dalla Primavera 2, Como 1907 e Napoli Women, vincitrici dei rispettivi gironi nella stagione 2025-26.

Questo l'organico del campionato Primavera 1 Women 2026-27:

ACF Calcio Femminile Arezzo

Como 1907

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Milan

Napoli Women

Parma

Roma

Sassuolo

Women Hellas Verona