Bucchioni: "Napoli, Milan e Juve sono bloccate sul mercato: prima devono vendere e solo dopo potranno comprare"

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Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul calciomercato del Napoli e delle altre big italiane.

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul calciomercato del Napoli e delle altre big italiane: "L'infortunio di Buongiorno apre inevitabilmente una casella da riempire e il Napoli dovrà intervenire. Si è parlato tanto di Gatti, ma come succede spesso nel mercato italiano bisogna aspettare che si muovano anche gli altri club. Oggi il Napoli non può decidere autonomamente di prendere un giocatore pagando qualsiasi cifra. La società aveva già spiegato che sarebbero serviti soltanto degli aggiustamenti: ridurre il numero dei giocatori in rosa, confermare quelli graditi ad Allegri e, al massimo, prendere un esterno destro come alternativa a Di Lorenzo. Poi è arrivato l'infortunio di Buongiorno e adesso bisognerà capire come si muoverà il mercato.

Se la Juventus prenderà un altro difensore, magari Lucumí, allora Gatti potrebbe diventare realmente cedibile a cifre più vicine a quelle del Napoli. È solo un esempio, ma rende l'idea: bisogna avere pazienza perché il mercato italiano, con pochi soldi e poche idee, deve ancora entrare nel vivo. Anche Juventus e Milan sono bloccate. Prima devono vendere e solo dopo potranno comprare. Il Napoli, rispetto alle altre big, è comunque avvantaggiato perché deve fare poco. Quel poco, però, deve farlo bene: serve un difensore centrale affidabile e gradito ad Allegri. Per il resto la squadra è sostanzialmente fatta.

Mi incuriosisce anche l'idea di Allegri di provare Vergara da centrocampista offensivo. Potrebbe diventare una soluzione in più in mezzo al campo. Gli esterni ci sono, gli attaccanti anche. Ora bisogna soprattutto lavorare sulle uscite, perché saranno proprio le cessioni a generare le risorse per completare la difesa."