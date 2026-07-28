Pellegatti predica calma: “Pavlovic non adatto ad Amorim? Giocatori come lui entrano dopo in condizione"

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Pellegatti parla di Pavlovic e delle voci che affermano non essere funzionale al gioco di Amorim.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Pavlovic e ha commentato le voci che ritengono non essere un giocatore adatto al gioco di Amorim. Queste le sue parole.

"Pavlović non ha giocato una buona partita, però chi si ricorda il Milan di Silvio Berlusconi, il Milan di Carlo Ancelotti, io ricordo un pre-campionato disastroso di Kaladze, poi protagonista durante la stagione. Signori, bisogna saperne un po' di calcio. I giocatori brevilini, abili, agili, veloci, rapidi, entrano subito in condizioni. Giocatori potenti, fisici come appunto Kaladze tanti anni fa, come Pavlović, non entrano subito in condizione. Se l'altro giorno si è mostrato macchinoso, qualcuno mi dice "Vedrai che il Milan se trova 30-40 milioni lo vende, perché non è il giocatore adatto ad Amorim".Vediamo. Innanzitutto è un eccellente marcatore. Stiamo parlando di un'annata disastrosa, appunto quella che si è appena conclusa nel maggio del '26, dove Pavlović è uno dei pochissimi che si è salvato"