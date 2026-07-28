Savinho sul mercato: ha comunicato al City la volontà di lasciare il club
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Savinho ha comunicato al club che vuole essere ceduto quest’estate.
Come rivela l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Instagram, l'attaccante del Man. City Savinho, accostato negli ultimi giorni al Milan, pare abbia chiesto la cessione in questa sessione di mercato al suo club.
"L'esterno brasiliano ha in programma un trasferimento per l'estate, desiderando maggiore spazio per crescere; il Manchester City è stato informato della situazione. Il Tottenham ha messo Savinho in cima alla propria lista di obiettivi per l'estate, seguendo l'ala già da tempo, come emerso di recente" - le parole di Romano.
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