Amorim, parole da milanista: “Ho parlato con Massaro e Baresi, capire il club è stato più facile perché ne sono tifoso da sempre”

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Amorim parla ai media appena arrivato a Perth.

Ruben Amorim, arrivato a Perth con la squadra per la tournée estiva, ha parlato così durante il momento dedicato ai media. Queste le sue parole.

"Sono davvero felice e onorato di essere stato l'allenatore del Manchester United ma adesso sono al Milan. Ho parlato con alcune persone del club: con Massaro, con il signor Baresi ho scambiato alcuni messaggi. Questa è la cosa più importante adesso, capire in che tipo di club mi trovo e qual è la sua storia. Per me questa volta è stato tutto più facile, perché sono tifoso del Milan da quando ero bambino quindi conosco la cultura del club, la sua idea e la sua storia. Ma tutto questo appartiene al passato, mentre il nostro obiettivo è costruire un nuovo futuro. Io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante non solo per il nostro club ma anche, per esempio per la nazionale. Come potete vedere stiamo portando tanti giovani con noi, affinché un giovane possa avere successo dobbiamo mettergli attorno anche dei giocatori di esperienza".