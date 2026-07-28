Clamoroso FIFA, vende parte del Mondiale ad investitori privati: si giocherà ogni 2 anni?

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La FIFA cede parte del valore del Mondiale ad investitori privati.

Clamoroso quanto sta succedendo nel mondo del calcio. Il Times, quotidiano britannico con sede a Londra, ha rivelato che la FIFA ha un progetto in mano per cedere una parte del valore del Mondiale, il 20% vale a dire 4.2 miliardi di dollari. Tra i vari possibili acquirenti, ci potranno essere solo investitori privati tra i quali ci sarebbe anche la famiglia Kushner del genero di Trump.

Dopo un’ora la FIFA ha dovuto confermare l’anticipazione, affermando però trattarsi di un progetto "per liberare il potenziale commerciale del calcio": così saranno pagati 20 milioni di dollari a ciascuna delle 211 federazioni, oltre a un aumento dei fondi. Gli investitori saranno comproprietari del Mondiale e, per aumentare al massimo gli introiti, potrebbe essere necessario aumentare la frequenza del torneo e intervenire sulle finaliste. Proprio per questo non è utopia pensare che tra qualche anno la Coppa del Mondo potrebbe essere giocata ogni due anni.