Cagni sul metodo di lavoro di Amorim: "Fa solo un allenamento intenso di un'ora e mezza. Partirà fortissimo, ma poi..."
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, mister Gigi Cagni ha detto la sua sui nuovi tecnici del campionato di Serie A, soffermandosi anche su Ruben Amorim del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Amorim non lo conosco, il Milan è tutto da scoprire. Amorim fa solo un allenamento intenso di un ora e mezza. Per la mia esperienza partiranno fortissimo, sarà una squadra veloce, rapida, ma non credo durerà tanto. Tu devi costruire qualcosa, quelli che lavorano meno partono forte ma poi...".
Poi Cagni è stato chiaro su Rafa Leao: "A fine campionato ha detto che in sette anni ha dato tutto. Io ho pensato 'Lascia stare'. La cosa grave è che ci crede. E' uno che si è perso, non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere uno che faceva la differenza sempre. Dove vai se non hai regole, princìpi...".
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