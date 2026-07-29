Ravezzani su Maldini: “È un totem del calcio, ma deve capire che non può sempre andarsene alla prima difficoltà”
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Ravezzani commenta la scelta di Maldini di lasciare la nazionale.
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel suo canale YouTube, ha parlato della decisione di Maldini di lasciare la nazionale dopo che Malagò ha rifiutato la candidatura di Pirlo come ct della nazionale. Queste le sue parole.
"Maldini è un totem, come si dice nel calcio, è un giocatore, un personaggio che è andato al di là di quello che ha fatto immenso sul campo, anche per come si è poi rapportato al mondo del calcio in maniera sempre piuttosto critica e diretta. Ma se tu vuoi essere un dirigente devi essere anche in grado di gestire delle emergenze, soprattutto di capire quando non è il caso di girarsi e andarsene via la prima difficoltà, ma di affrontare i problemi e trovare una soluzione".
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