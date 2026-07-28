Come ne esce Maldini da questa storia della Nazionale? Ordine: "O arriva un altro proprietario e gli mette in mano le chiavi del Milan o..."

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il collega Franco Ordine ha parlato di Nazionale soffermandosi sull'epilogo della storia con Paolo Maldini

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il collega Franco Ordine ha parlato del caos che ha colpito la Nazionale nelle scorse ore, con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e il conseguente arrivo di Mancini come CT e Ranieri come DT: "Ci sono stati una serie di errori, quelli principali commessi da Malagò. Ha ingoiato il primo rospo quando Maldini ha voluto portare Leonardo, e quando aveva detto che le scelte venivano condivise. Chi conosce Maldini uomo sa benissimo che nella sua breve carriera da dirigente al Milan ha dimostrato tutte le capacità possibili e inimmaginabili tranne quella di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in questo caso, dopo Guardiola e Ancelotti, era Pirlo. Malagò quando ha capito che c'era la politica di mezzo li ha sfiduciati pubblicamente e per questo Maldini e Leonardo si sono allontanati. Malagò ha fatto tutto da solo, Mancini aspettava la sua chiamata e Ranieri era in Calabria. Secondo me ha fatto una serie di errori dovuti alla non conoscenza delle persone e adesso se prima il programma era di 8/10 anni adesso sarà con Mancini, e prevede una scadenza di 80/100 giorni al massimo".

E come vede la coppia Mancini-Ranieri?

"Si riparte dall'esperienza di Mancini, dal carisma e dalla personalità matura di Ranieri, dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò. Se ci fosse stato Pirlo ct la responsabilità era di Maldini e Leonardo".

Adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come ne esce?

"Ma lui fin dal primo giorno aveva detto 'posso fare il dirigente del Milan ma non vado da nessuna altra parte, al massimo in Nazionale' perché è stata parte della mia famiglia. Ora o arriva un altro proprietario e gli mette in mano le chiavi del Milan...".